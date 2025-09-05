DAX23.747 +0,6%ESt505.340 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,69 +1,6%Gold3.612 +0,7%
So entwickelt sich HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag im Plus

08.09.25 09:24 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 92,10 EUR.

Das Papier von HENSOLDT legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 92,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 92,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.117 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 15,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 237,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,626 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

