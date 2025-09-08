HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Dienstagmittag tief südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 87,95 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 87,95 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,65 EUR nach. Bei 92,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 292.493 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,98 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,626 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 100,83 EUR angegeben.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 549,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

