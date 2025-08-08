HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Montagvormittag nach
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 82,95 EUR.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 82,95 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 81,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 159.352 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 31,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 67,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,40 EUR.
HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rheinmetall kooperiert mit EUROATLAS
