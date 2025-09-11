HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.926 -0,4%Nas22.125 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,41 +1,7%Gold3.644 +0,3%
So bewegt sich HENSOLDT

12.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,3 Prozent auf 91,75 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,3 Prozent auf 91,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 90,70 EUR. Bei 94,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 548.564 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,69 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 236,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,626 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,83 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 549,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

HENSOLDT

