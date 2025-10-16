HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 99,75 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 99,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 100,30 EUR. Bei 98,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 265.422 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 17,99 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 28,68 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 247,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,616 EUR je HENSOLDT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 102,60 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

