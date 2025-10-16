DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.678 ±0,0%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Profil
Fokus auf Aktienkurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

16.10.25 16:08 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 98,45 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 98,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 100,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 344.238 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 19,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 28,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,616 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 102,60 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 549,00 Mio. EUR – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

