HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 86,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 87,25 EUR. Bei 85,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 500.403 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit Abgaben von 68,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

