HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittwochvormittag südwärts
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 95,95 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 95,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.731 HENSOLDT-Aktien.
Am 06.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 22,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 30,10 EUR. Abschläge von 68,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,615 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 101,00 EUR.
HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.
