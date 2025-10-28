HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 96,15 EUR nach oben.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 96,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 96,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.489 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,615 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 101,00 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen

Nach Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße