HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 95,10 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 95,10 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 97,95 EUR. Mit einem Wert von 94,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 354.688 HENSOLDT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,51 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,31 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,623 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,60 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT -0,08 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

