Asiens Börsen in Rot -- Siemens Healthineers verlängert Vertrag von Personalvorständin Caron -- Starbucks verdient mehr als erwartet - Umsatz enttäuscht -- Pinterest im Fokus

Die Börsen in Fernost verbuchen zur Wochenmitte Verluste.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,97 Prozent auf 32.816,72 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,84 Prozent auf 3.263,20 Punkte runter, während der Hang Seng in Hongkong um 1,99 Prozent auf 19.613,51 Indexpunkte nachgibt.

Am Vortag hatte bereits der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für weniger gute Stimmung im Reich der Mitte gesorgt. Dieser ging überraschend deutlich zurück (um 1,3 Zähler auf 49,2 Punkte), was anzeigt, dass sich die Stimmung in den Chefetagen in kleineren und mittleren sowie nicht staatlich dominierten chinesischen Industrieunternehmen weiter eingetrübt hat. Am Mittwoch fallen die Kurse an den Börsen in Fernost weiter

