DAX vorbörslich schwach -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Tesla: Auslieferungsrekord -- -- RWE: Milliarden-Zukauf -- United Internet hebt Prognose an -- Ölpreise, Accelleron-Börsengang im Fokus

Nachdem der für gewöhnlich schlechte Börsenmonat September abgehakt ist, zeichnet sich nun im Oktober zunächst wenig Besserung ab. Im Fokus dürften zum Monatsauftakt Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA stehen, die neuen Aufschluss geben werden über die derzeitige Verfassung der Industrie in Zeiten sehr hoher Inflation und schnell steigender Zinsen. Anleger preisen in diesem Zusammenhang mehr und mehr das Risiko einer Rezession ein.Unter den Unternehmen wird wohl RWE in den Fokus rücken: Der Energiekonzern hatte eine 6,8 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme verkündet.

Am Montag dürfte es unterdessen erneut abwärts gehen die 12.000-Punkte-Marke dürfte erneut unterschritten werden, was insbesondere schwachen Vorgaben von der Wall Street zu schulden sein dürfte. Am Tag der deutschen Einheit ist mit einem geringen Handelsvolumen zu rechnen.

Der EURO STOXX 50 hatte zum Wochenschluss 1,19 Prozent im Plus bei 3.318,20 Punkten zulegen können, zeigt sich vorbörslich am Montag aber mit Verlusten.

Die Angst vor einer Rezession ging weiterhin unter den Anlegern um, demensprechend wurde viel darauf geachtet, was vonseiten der US-Notenbank verlautbart wurde. Von der Konjunkturseite wurde gemeldet, dass der Inflationsdruck in den USA im August gestiegen ist: Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) ist gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen und lag um 6,2 (Juli: 6,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Kern-PCE-Deflator stieg um 0,6 und 4,9 (4,6) Prozent.

Der Dow Jones musste zum Handelsschluss einen Verlust von 1,71 Prozent auf 28.725,51 Punkte verbuchen. Zum Handelsstart hatte er 0,35 Prozent leichter bei 29.123,03 Punkten notiert und war anschließend sogar in die Gewinnzone gedreht, bevor die Anleger wieder kalte Füße bekamen und sich zurückzogen. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss bei 10.575,62 Zählern um 1,51 Prozent tiefer. Er hatte anfänglich 0,37 Prozent auf 10.697,71 Zähler verloren, war dann zunächst ebenfalls ins Plus gedreht, konnte die Gewinne im späten Handel aber nicht mehr verteidigen und fiel klar auf rotes Terrain.

Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine einheitlichen Tendenzen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann am ersten Handelstag der neuen Woche 1,05 Prozent auf 26.208,87 Punkte.

Nicht gehandet wurde unterdessen auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite am Freitag 0,55 Prozent schwächer bei 3.024,39 Stellen ins Wochenende gegangen war. In Schanghai findet aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag kein Handel statt. Schwächer präsentiert sich der Markt in Hongkong, hier verliert der Hang Seng zeitweise 1,19 Prozent auf 17.018,62 Zähler. Nach Ansicht der Analysten von China Industrial Securities könnte der Hang-Seng-Index einen Boden gefunden haben. Allerdings sei die Vorhersehbarkeit der Erholung weiter schwer einschätzbar. Zur Begründung wird auf die weiter herrschenden negativen Entwicklungen an den globalen Börsen und die konjunkturelle Abschwächung in China verwiesen.

Leicht belastend wirken sich an den Märkten in Asien die negativen Vorgaben der Wall Street aus, wo es nach einem volatilen Verlauf erneut nach unten ging. Hier drückten die Sorgen um weitere deutliche Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf das Sentiment. Die bestehenden Inflationssorgen hatten am Freitag neue Nahrung erhalten, denn der Inflationsdruck in den USA hat im August erneut zugenommen.

In Japan belastete die vierteljährliche Tankan-Umfrage der Bank of Japan nur kurzzeitig. Diese zeigte, dass sich die Stimmung unter Japans großen Unternehmen in den drei Monaten bis September verschlechtert hat. Der entsprechende Index fiel auf 8 und lag damit unter der Prognose von 11. Die Inflationserwartungen erreichten ein Rekordhoch, da die hartnäckig hohen Materialkosten die Aussichten für die schwache Wirtschaft weiter trüben. Die Investitionspläne der Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr blieben laut der Umfrage allerdings auf hohem Niveau, was zum Teil auf die Unterstützung der Exporteure durch den schwachen Yen zurückzuführen ist.