Gas-Lieferstopp belastet: DAX eröffnet in Rot -- Asiens Börsen uneins -- Entscheidung über Porsche-Börsengang steht bevor -- Siemens Energy vor möglichem DAX-Aufstieg -- Bayer, JPMorgan im Fokus

Nordex-Aktie vor Rückkehr in SDAX - Mehrere Wechsel auch im MDAX. Russland offenbar gegen Kürzung der Fördermenge durch die Ölallianz OPEC+. E-Mobilität bei VW bietet Chancen: 'Perspektivisch Zehntausende' Stellen für Mitarbeiter mit Chemie-Spezialwissen. Credit Suisse zieht offenbar weitgehende Zerschlagung der Investmentbank in Betracht. UBS kauft Online-Vermögensverwalter Wealthfront doch nicht.

Am deutschen Aktienmarkt herrscht eine schlechte Stimmung. Der DAX bewegt sich zum Handelsstart 1,71 Prozent im Minus bei 12.827,58 Punkten. Der TecDAX steigt ebenfalls schwächer in die Sitzung ein. Am Freitagabend kündigte der russischer Staatskonzerns GAZPROM an, dass alle Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen - angeblich wegen technischer Probleme. In Russland werden die Lieferstopps auch mit der Sanktionspolitik Deutschlands begründet. Damit dürften die kräftigen Kursgewinne vom Freitag dahin sein, als große Erleichterung nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht den Leitindex noch über die 13.000-Punkte-Marke schob.





Die europäischen Börsen fallen im Montagshandel. Der EURO STOXX 50 bewegt sich zum Handelsbeginn auf rotem Terrain. Die Energiekrise scheint in die nächste Runde zu gehen: Nachdem der russische Gaskonzern GAZPROM die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 in der vergangenen Woche wegen Wartungsarbeiten einstellte, kündigte das Unternehmen am Freitag an, dass man aufgrund eines Lecks auch weiterhin kein Gas liefern könne. Dies drückt stark auf die Stimmung der Anleger.





Die neuerliche Eskalation der Gaskrise in Europa hat die US-Börsen am Freitag nach anfänglichen Gewinnen deutlich ins Minus gedrückt. Der Dow Jones startete zwar mit Gewinnen in die Sitzung, verlor allerdings zum Handelschluss 1,07 Prozent auf 31.318,44 Punkte. Auch der NASDAQ Composite drehte im Sitzungsverlauf ins Minus und ermäßigte sich um 1,31 Prozent auf 11.630,86 Zähler. Die zunächst freundliche Stimmung an der Wall Street ist am Freitagmittag New Yorker Zeit jäh gekippt. Auslöser für den Stimmungswechsel war die zu dieser Zeit über die Ticker laufende Meldung, wonach der russische Energieriese Gazprom die unterbrochene Gaslieferung nach Deutschland am Samstagmorgen nicht wieder aufnehmen wird. Grund sei ein Leck, wegen dem die Pipeline bis auf Weiteres lahmgelegt werde. Das schürte Rezessionsängste, denn eine vollständige Abschaltung würde die europäischen Regierungen dazu zwingen, ihre Bemühungen um Unabhängigkeit von russischem Gas zu verstärken und Energie zu rationieren - ein Schritt, der Industrieunternehmen schaden und die ohnehin schon schwache Wirtschaft in eine Rezession stürzen würde. Dabei hatte anfangs noch ein zwar robuster, aber gleichwohl knapp unter den Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Zuversicht gesorgt. Die Daten untermauerten einerseits nämlich weitgehend die bereits herrschende Einschätzung, dass die US-Notenbank am Ende des Monats wie angekündigt den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte anheben dürfte; andererseits sprachen sie nicht für eine drohende noch stärkere Anhebung und ebenso nicht für eine heraufziehende Rezession in den USA. Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte nach dem Jobbericht auf 58 Prozent und im weiteren Verlauf auf 56 Prozent. Dahinter dürften Spekulationen gestanden haben, dass der Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnte. Entsprechend fiel die Reaktion am Anleihemarkt aus, dort kamen die Renditen zurück, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 3,20 Prozent und im Zweijahresbereich, der die Zinserwartung am stärksten spiegelt, sogar um 11 Basispunkte auf 3,40 Prozent. Der schon vor den Arbeitsmarktdaten etwas nachgebende Dollar kam auf breiter Front zunächst noch etwas weiter zurück. Mit der Gazprom-Meldung erholte er sich aber wieder, weil der Dollar von seinem Ruf als sicherer Hafen profitierte. Der Euro fiel so wieder unter die Parität zurück.