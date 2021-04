Asiatische Indizes uneinheitlich -- Gerresheimer bekräftigt nach gutem Jahresstart Prognose -- EMA stellt sich hinter AstraZeneca-Impfstoff

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart stabil und pendelte anschließend um die Nulllinie - zeitweise verstärkte sich jedoch die negative Tendenz. Am Abend stand schließlich ein Minus von 0,24 Prozent auf 15.176,36 Punkte an der DAX-Tafel. Auch der TecDAX eröffnete nur wenig höher, fiel dann aber knapp auf rotes Terrain. Den Handel beendete er dann 0,31 Prozent tiefer bei 3.445,07 Punkten.

Weder aus den USA noch aus Asien kamen nennenswerte Impulse als Vorlage. Auch die veröffentlichten Konjunkturdaten hatten keinen starken Einfluss: Die Umsätze blieben dünn. So hatte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im März deutlich aufgehellt. Außerdem befindet sich die Wirtschaft der Eurozone wieder auf Wachstumskurs, wie der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone zeigte.

Am Mittwoch war an den US-Börsen kaum Bewegung erkennbar.

Der Dow Jones ging kaum fester in den Handel und konnte sich im weiteren Verlauf zeitweise nur leicht nach oben kämpfen. Schlussendlich wies er ein Plus von 0,05 Prozent auf 33.446,26 Punkte aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas leichter. Auch anschließend tendierte er um die Nulllinie und gab zum Handelsschluss noch 0,07 Prozent auf 13.688,84 Punkte nach.

Die schnell fortschreitende Impfkampagne in den USA stabilisierte die Märkte, so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Geldpolitische und fiskalische Hilfsmaßnahmen unterstützten die Erholung des Arbeitsmarktes und der Industrie. Dennoch belastete die Sorge, dass die Lockerungen der Beschränkungen in Kombination mit der aufgestauten Verbrauchernachfrage die Inflation in die Höhe treiben und die Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinsen früher als erwartet wieder zu steigern. "Wenn man all das Geld sieht, das in das System und in die Taschen der Menschen gepumpt wurde, das aber bislang noch nicht ausgegeben wurde, dann weiß man, dass eine steigende Inflation irgendwann kommen wird", so Brian Walsh von Walsh & Nicholson Financial Group.

Am Abend wurde dann das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Die Entwicklung der Wirtschaft sei noch nicht am gewünschten Ziel angekommen, weswegen sich am Kurs der Fed zunächst nichts ändere, so das Institut.

