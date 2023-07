Asiens Börsen uneins -- Wirtschaftsweiser spricht sich für Zinspause aus -- Tesla auf deutschem E-Automarkt weiter Nummer 1 - Volkswagen holt auf -- Bayer im Fokus

Am Freitag richtete sich der Fokus der Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht. So kamen im Juni außerhalb der Landwirtschaft 209.000 neugeschaffene Stellen dazu. Erwartet wurden 240.000 nach 339.000 im Vormonat.

"Die Stimmung liegt am Boden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur. "Mit einem Verlaufstief unter 15.500 Punkten hat der DAX gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar in diesem Mal erstmals stand. Das ist gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne."

Der TecDAX verzeichnete ebenfalls Gewinne, nachdem er tiefer gestartet war. Am Abend standen noch Zuwächse in Höhe von 0,25 Prozent auf 3.096,73 Zähler an der Kurstafel.

Die europäischen Börsen tendierten am Freitag aufwärts.

Der EURO STOXX 50 bewegte sich vorsichtig in der Gewinnzone, nachdem er nahezu unverändert in den Handel gestartet war. Letztendlich legte er um 0,32 Prozent auf 4.236,60 Punkte zu.

Dass die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni in ihrem Fed-Protokoll erneute Leitzinserhöhungen signalisierte, hatte bereits am Vortag die Stimmung gedrückt. Entspannung am Markt brachten jedoch US-Arbeitsmarktdaten. So fielen die neugeschaffenen Stellen im Juni wieder etwas zurück, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung abschwächt.

