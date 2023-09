Asiens Börsen im Minus -- DAX mit Verlusten erwartet -- US-Leitzins bleibt unverändert - Weitere Zinserhöhungen möglich -- FedEx kann Quartalsgewinn steigern -- Bayer, Deutsche Börse im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag deutlich nachgeben. Der DAX zeigt sich vorbörslich eine deutlich tiefere Tendenz. Beim TecDAX zeichnen sich vor Handelsstart ebenfalls Verluste ab. Nach der Sitzung der US-Notenbank dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zurückfallen. Zwar hatte die Federal Reserve die erwartete Zinspause eingelegt, falkenhafte Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell drücken jedoch auf die Aktienmärkte. "Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schrieb Experte Thomas Altmann von QC Partners. Langfristige Käufer seien derzeit Mangelware angesichts fehlender positiver Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik . Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen tendieren am Donnerstag vor Handelsstart deutlich tiefer. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich mit Abschlägen. Nach der Sitzung der US-Notenbank dürften die europäischen Börsen am Donnerstag zurückfallen. Zwar hatte die US-Notenbank die erwartete Zinspause eingelegt, die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr jedoch stehen gelassen.Im Wochenverlauf entscheiden dann unter anderem noch die Bank of Japan und die Schweizerische Nationalbank. Hohe Ölpreise und die Sorge einer anhaltend hohen Inflation und wieder leicht steigender Renditen sorgen derzeit dennoch für Zurückhaltung auf Anlegerseite.





Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit Verlusten. Der Dow Jones Index schloss mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 34.440,88 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor daneben 1,53 Prozent auf 13.469,13 Zähler. Am Mittwoch stand der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed im Fokus der Anleger. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins unverändert belassen. Demnach bleibt der Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 22 Jahren. Dies war am Markt im Vorfeld bereits so erwartet worden. Belastend auf die Märkte wirkte sich der Ausblick aus: Die Fed schloss weitere Leitzinserhöhungen nicht aus und will die Zinsen 2024 weniger häufig senken als erwartet.