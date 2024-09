Rekordjagd geht weiter: DAX eröffnet auf neuem Allzeithoch -- Shanghai Composite und Hang Seng weiter im Rally-Modus -- Allianz im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt geht am Freitag erneut auf Rekordjagd. So wird der DAX eröffnet bei 19.257,68 Punkten (plus 0,10 Prozent). Das bisherige Allzeithoch vom Vortag bei 19.253,07 Einheiten knackte das deutsche Börsenbarometer somit erneut - der neue Rekordstand liegt nun bei 19.257,68 Zählern, also dem heutigen Eröffnungskurs.

Der TecDAX eröffnet ebenfalls mit Zuschlägen. Erneut schwappt ein starkes Kaufinteresse in Asien auch nach Deutschland herüber - der DAX steigt am Freitag weiter an. Das Wochenplus würde somit bei fast drei Prozent liegen. "Die Stimmung ist eindeutig optimistisch", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management der Deutschen Presse-Agentur zufolge. Chinesische Aktien erlebten dank der jüngsten Konjunkturmaßnahmen ihre stärkste Woche seit einem Jahrzehnt. Dieser positive Effekt übertrug sich auch auf die globalen Märkte. Innes wies dabei nicht nur auf Rekorde im S&P 500 als Beispiel für den US-Markt hin, sondern auch im MSCI World. Für den wohl wichtigsten Impuls dürften am Freitag die PCE-Inflationsdaten (der von der Fed bevorzugte Inflationsmaßstab) aus den USA sorgen. Diese stehen um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit zur Veröffentlichung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



An den europäischen Aktienmärkte geht es auch am Freitag zunächst leicht bergauf. Der EURO STOXX 50 notiert zum Handelsauftakt knapp oberhalb der Nulllinie. Die sehr positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat auch am Freitag Bestand. Das großzügige Konjunkturpaket der chinesischen Regierung treibt die Kurse ebenso an wie die zuversichtliche Umsatzprognose des Chip-Herstellers Micron Technology. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag höher. Der Dow Jones startete fester und hielt sich im Handelsverlauf auf grünem Terrain. Zur Schlussglocke wies der US-amerikanische Leitindex einen Aufschlag von 0,62 Prozent auf 42.175,11 Punkte aus.

Der NASDAQ Composite stieg zum Auftakt deutlicher, gab dann jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Er ging 0,60 Prozent stärker bei 18.190,29 Zählern in den Feierabend. An den US-Börsen konnten sich Anleger nach dem gemischten Handelstag am Mittwoch über Kursgewinne freuen. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte kaum Einfluss auf die Aktienmärkte. Einen erfreulichen Umsatzausblick präsentierte der Halbleiterhersteller Micron Technology, was den Aktienkurs vorbörslich um rund 17 Prozent nach oben trieb. Damit würde die Erholung der letzten Wochen beschleunigt und die Kursverluste der jüngeren Vergangenheit deutlich verringert. Die internationalen Chip-Aktien profitierten von dieser Meldung - besonders die NVIDIA-Aktie legte deutlich zu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken