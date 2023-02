DAX dreht ins Plus -- Bayer erwartet rückläufigen Gewinn -- Zoom schlägt Ergebniserwartungen -- AIXTRON plant 2023 starkes Wachstum -- VW, eBay, Scout24, Stellantis, AXA im Fokus

Der DAX ging 0,53 Prozent tiefer bei 15.299,79 Punkten in den Handel, kann sich im weiteren Verlauf aber über die Nulllinie vorarbeiten. Der TecDAX verlor zum Sitzungsbeginn 0,28 Prozent auf 3.224,10 Punkte. Anschließend verbleibt er knapp in der Verlustzone.

Nach dem starken Wochenstart geht es wieder ruhiger an den Börsen Europas zu. Die zuletzt erneut aufflammenden Zinssorgen können Anlegern offenbar wenig anhaben, Marktteilnehmer kaufen zu. Dennoch halten viele Experten das Kurspotenzial von Aktien in den kommenden Wochen für begrenzt, da Unternehmenszahlen sowie auch viele Konjunkturindikatoren zuletzt Anzeichen von Schwäche offenbaren. So zeigen etwa aktuelle Verbraucherpreise aus Spanien und Frankreich einen stärker als erwarteten Anstieg, was auf einen anhaltend hohen Inflationsdruck schließen lässt.

Der EURO STOXX 50 ging mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 4.238,46 Zählern in den zweiten Handelstag der Woche. In den Mittagsstunden holt er die Verluste aber auf und notiert inzwischen in der Gewinnzone.

Unternehmensseitig richteten Anleger ihren Fokus unter anderem auf Berkshire Hathaway . Das Unternehmen hatte am Samstag seine Bücher geöffnet. Auch die Meldung zum Interesse von US-Pharmakonzern Pfizer an einer Übernahme von Biotechunternehmen Seagen zog Aufmerksamkeit auf sich.

An den Märkten in Fernost zeigte sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei letztlich leichte 0,08 Prozent auf 27,445,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite schlussendlich um 0,66 Prozent auf 3.279,61 Zähler. Auch in Hongkong ging es derweil bergab, hier schloss der Hang Seng 0,79 Prozent schwächer bei 19.785,94 Einheiten.

Am Dienstag konnten die asiatischen Börsen dem freundlichen Trend der europäischen und amerikanischen Börsen vom Vortag nicht wirklich folgen. Zwar stiegen die Börsen in Tokio und Shanghai leicht an, in Hongkong ging es jedoch abwärts. Weiterhin halten Zinssorgen die Anleger im Griff, zuletzt deuteten Konjunkturindikatoren auf eine weiterhin schwächelnde Weltwirtschaft hin, was vor allem dem exportorientierten China schaden könnte.

In Japan wurden neue Konjunkturdaten gemischt aufgenommen: Während der Einzelhandelsumsatz im Januar auf Jahressicht deutlich anstieg, schrumpfte die Industrieproduktion verglichen zum Vormonat stärker als angenommen. Unterdessen sorgten chinesische Digitalisierungspläne für Fantasien an den Börsen, wovon die an der Shanghaier Börse notierten Telekommunikations- und Technologieaktien mehrheitlich profitieren konnten.

