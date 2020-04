Daneben haben sich die Ölpreise etwas stabilisiert und geben Rückenwind. Am Abend wird zudem die US-Notenbank Fed das Ergebnis ihrer zweitägigen Sitzung bekannt geben.

Die Berichtssaison ist in Deutschland weiterhin in vollem Gange, wodurch zahlreiche Standardwerte wie Daimler , Volkswagen oder Deutsche Bank mit ihren Bilanzen im Fokus der Aufmerksamkeit stehen.

Der DAX stieg zur Börseneröffnung um 0,16 Prozent auf 10.812,74 Zähler und bleibt auch weiterhin auf grünem Terrain. Am Nachmittag steigt er kräftig und knackt die Marke von 11.000 Punkten Der TecDAX eröffnete bei 2.862,13 Punkten um 0,3 Prozent höher und drehte zwischenzeitlich in die Verlustzone. Zuletzt setzte er sich aber wieder auf grünes Terrain ab.

Der EuroSTOXX 50 startete um 0,1 Prozent fester bei 2.934,49 Zählern und tendiert am Mittag um seinen Vortagesschluss.

An den europäischen Börsen herrscht zur Wochenmitte Zurückhaltung.

Zudem steht am Mittwoch die Fed-Sitzung im Fokus. "Die Investoren wollen von der Fed wissen, wie lange der Wirtschaftsabschwung voraussichtlich anhalten wird", so Eddy Loh, Senior Investment Stratege bei Maybank Group Wealth Management.

An den US-Börsen verläuft die Handelseröffnung mit positiven Vorzeichen.

An den Börsen in Fernost war am Mittwoch ein freundlicher Handel zu beobachten.

In Tokio blieb der Nikkei aufgrund eines Feiertages geschlossen. Er verharrte damit auf seinem Schlussstand von Dienstag bei 19.771,19 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite bis zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 2.822,44 Punkte zu. In Hongkong ging der Hang Seng um 0,28 Prozent höher bei 24.643,59 Punkten aus der Sitzung.

Sich erholende Preise am Ölmarkt verliehen den asiatischen Börsen Rückenwind, so dass diese die schlechten Vorgaben von der Wall Street abschütteln konnten. Große Gewinne waren dennoch nicht drin. Daneben warteten die Anleger bereits gespannt auf die heutige Fed-Sitzung. Es werde erwartet, dass die Notenbanker deutlich machen werden, dass sie ihren geldpolitischen Kurs so lange wie nötig fortsetzen werden, sagt Stephen Innes von Axitrader.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken