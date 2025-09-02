DAX23.697 +0,4%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Vormittag Boden gut

04.09.25 09:25 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 216,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 216,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 217,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 686 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 105,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 105,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

