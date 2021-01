RWE und Skysails Power testen Lenkdrachen für Höhenwind

In einem Pilotprojekt lassen sie demnächst einen 120 Quadratmeter großen Lenkdrachen aufsteigen, um in einer Höhe von bis zu 400 Metern Windstrom zu gewinnen. Für die Anlage mit bis zu 200 Kilowatt werden derzeit geeignete Standorte gesucht, erklärte das DAX-Unternehmen.

RWE Renewables will das Skysails-Power-System drei Jahre betreiben und evaluieren. Flugwindkraftanlagen nutzen den kräftigen und stetigen Wind in Luftschichten von mehreren hundert Metern über dem Boden. Weiterentwicklungen versprechen Leistungen im Megawattbereich und seien damit auch für den Einsatz in großen Windparks besonders attraktiv. Skysails arbeitet den Angaben zufolge derzeit an der Entwicklung einer solchen Anlage. Die Onshore-Verantwortliche bei RWE Renewables, Katja Wünschel, sieht in diesen Lenkdrachen-Anlagen "das Potenzial, sowohl onshore als auch offshore eingesetzt zu werden und so die konventionelle Windenergie zu ergänzen".

