Pfizer: Corona-Impfstoff eventuell gegen Ende dieses Jahres

Auf Notfallbasis könnte ein Impfstoff gegen das Coronavirus im Herbst bereit stehen, sofern er sich bei Tests als sicher erweise, kündigte die Pfizer Inc am Dienstag an. Die Tests des Impfstoffs, die in Deutschland bereits begonnen haben, könnten in den USA nächste Woche starten, wenn die Gesundheitsbehörden zustimmten, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla in einem Interview. Die Ergebnisse der Studie könnten dann nächsten Monat vorliegen.

Pfizer müsse mehr Tests durchführen, um sicherzustellen, dass der Impfstoff sicher funktioniere. Wenn sich alle Tests erfolgreich seien, könnte Pfizer im Herbst mit der Verteilung des Impfstoffs auf Notfallbasis beginnen - und bis zum Jahresende die Genehmigung zur großflächigen Verteilung erhalten, so Bourla.

Pfizer arbeitet mit dem Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech bei der Entwicklung des Impfstoffes zusammen. Biontech hatte vergangene Woche informiert, die Genehmigung für die erste klinische Prüfung eines Covid-19-Impfstoffes in Deutschland erhalten zu haben.

NEW YORK (Dow Jones)-

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com