Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 334,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 15:47 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 335,05 EUR zu. Bei 333,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 224 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 18,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 12,35 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,16 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 20.05.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,45 USD gegenüber 3,63 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

