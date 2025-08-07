Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Home Depot im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 332,90 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 332,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 332,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 331,00 EUR. Bisher wurden heute 90 Home Depot-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 23,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 280,00 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 18,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,16 USD belaufen.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,45 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,86 Mrd. USD im Vergleich zu 36,42 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

