Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 319,15 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 319,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 320,25 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 319,15 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 320,25 EUR. Zuletzt wechselten 54 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 22,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 8,16 Prozent Luft nach unten.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,58 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,98 USD fest.

