Aktie im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagvormittag mit Verlusten

25.11.25 09:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 293,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
291,00 EUR -8,40 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Home Depot befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 293,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 293,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 293,70 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 40,31 Prozent Luft nach oben. Bei 287,20 EUR fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,21 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD.

Home Depot veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,62 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,35 Mrd. USD – ein Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 40,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Home Depot-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

