Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Montagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 299,85 EUR.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 299,85 EUR. Bei 299,85 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 299,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,44 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 287,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,18 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.11.2025. Das EPS lag bei 3,62 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41,35 Mrd. USD im Vergleich zu 40,22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 24.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,56 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
