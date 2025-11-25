DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.909 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,57 -1,3%Gold4.132 -0,1%
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zieht am Abend an

25.11.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zieht am Abend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 301,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot
299,00 EUR -0,40 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Home Depot legte um 19:56 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 301,70 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 303,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 291,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.361 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 412,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Gewinne von 36,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 280,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 7,19 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,18 USD.

Am 18.11.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

