Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Home Depot hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 297,90 EUR.

Die Home Depot-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 297,90 EUR. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 299,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 296,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 299,75 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.135 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,54 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,01 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.11.2025. Es stand ein EPS von 3,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie fällt: Pessimistischer für 2025

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen