Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 294,00 EUR ab.

Der Home Depot-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 20:20 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 294,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 293,65 EUR. Bei 298,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 205 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 40,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (287,45 EUR). Abschläge von 2,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 40,22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Home Depot am 24.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,56 USD je Aktie aus.

