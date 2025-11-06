DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.050 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,02 -0,8%Gold3.982 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell behauptet sich am Donnerstagnachmittag

06.11.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Bei der Honeywell-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 197,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
170,02 EUR 0,16 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 197,02 USD. Der Kurs der Honeywell-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 197,25 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Honeywell-Aktie bis auf 195,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 196,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 87.039 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,29 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Am 23.10.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 USD gegenüber 2,16 USD im Vorjahresquartal. Honeywell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Honeywell-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

