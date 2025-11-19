DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
So bewegt sich Honeywell

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verbilligt sich am Nachmittag

19.11.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Honeywell gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 190,48 USD ab.

Der Honeywell-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 190,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 189,91 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 190,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 93.522 Honeywell-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 241,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 26,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,47 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 5,78 Prozent wieder erreichen.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,22 USD belaufen.

Honeywell ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,86 USD. Im letzten Jahr hatte Honeywell einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Honeywell im vergangenen Quartal 10,41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honeywell 9,73 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,34 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.

Redaktion finanzen.net

