IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 248,60 USD nach.

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 248,60 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 248,56 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,30 USD. Zuletzt wechselten 122.654 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 19,11 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 182,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,77 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von IBM.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 11,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

