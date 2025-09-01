DAX23.501 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,59 +3,0%Dow45.013 -1,2%Nas21.076 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,81 +1,0%Gold3.514 +1,1%
IBM im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von IBM

02.09.25 16:09 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von IBM

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 241,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
206,95 EUR -0,90 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 241,40 USD abwärts. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 238,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 119.751 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 31.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,78 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,65 Prozent gesteigert.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

