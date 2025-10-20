IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 283,30 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 283,30 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 284,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,79 USD. Bisher wurden heute 114.747 IBM-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2025 markierte das Papier bei 301,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 203,61 USD am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 28,13 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,70 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

