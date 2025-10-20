IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Abend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 283,61 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 283,61 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 285,45 USD an. Bei 281,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 229.438 Aktien.

Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 301,03 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 5,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,61 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,21 Prozent.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,70 USD je IBM-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

