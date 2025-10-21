DAX24.300 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.951 -0,2%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,68 -0,4%Gold4.127 -5,3%
Kursentwicklung im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag verlustreich

21.10.25 16:08 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 282,63 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
244,55 EUR 2,00 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 282,63 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 281,62 USD. Bei 282,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.732 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 301,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 6,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 38,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 11,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

