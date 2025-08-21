IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 241,00 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 241,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 241,74 USD. Bei 240,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.900 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,10 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2024 Kursverluste bis auf 194,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 23,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

IBM veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,98 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

