Infineon Aktie News: Infineon gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 33,50 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 33,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 33,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.121.921 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,70 Prozent. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 44,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

So schätzen Analysten die Infineon-Aktie ein

Infineon-Aktie im Blick: Stabiler Ausblick trotz globaler Unsicherheiten