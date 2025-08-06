DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.003 -0,4%Nas21.312 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,82 -0,2%Gold3.387 +0,6%
Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf grünem Terrain

07.08.25 16:08 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,54 EUR zu.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 34,54 EUR. Bei 34,83 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.210.567 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Gewinne von 14,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 49,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,353 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,19 EUR an.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,44 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
