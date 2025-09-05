Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Montagvormittag freundlich

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 32,05 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 32,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 32,13 EUR. Bei 31,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 89.430 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 18,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 38,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

STMicro-Aktie steigt dank Empfehlung von Exane BNP - Infineon-Aktie zieht mit

Deutsche Bank AG: Buy für Infineon-Aktie

Infineon-Aktie nach tagelanger Talfahrt volatil: Was dennoch weiter belastet