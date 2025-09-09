DAX23.670 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,83 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Fokus auf Aktienkurs

Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag

11.09.25 12:05 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
32,00 EUR 0,20 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 31,92 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 394.797 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 23,55 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 27,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,19 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Infineon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Buy für Infineon-Aktie nach UBS AG-Analyse

Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen