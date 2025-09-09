Infineon Aktie News: Infineon steigt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 32,17 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Bei 32,25 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 952.022 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 18,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,19 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.11.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

