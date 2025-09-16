Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 32,06 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 32,06 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,31 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 513.232 Stück gehandelt.
Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 18,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,30 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
