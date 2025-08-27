Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Infineon

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 36,53 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 36,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 36,16 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.121.538 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2025 aus.

