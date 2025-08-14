DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit roter Tendenz

29.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 35,54 EUR nach.

Infineon AG
35,56 EUR -0,82 EUR -2,25%
Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 35,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 35,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 650.045 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 34,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Infineon AG

12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

