Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 35,54 EUR nach.
Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 35,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 35,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 650.045 Infineon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 34,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,19 EUR.
Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
