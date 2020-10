MorphoSys-Aktie bricht ein: MorphoSys will Wandelanleihen platzieren

GO

Heute im Fokus

DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Capital Group stockt bei Deutscher Bank deutlich auf -- EVOTEC mit Kapitalerhöhung -- Gerresheimer, Ceconomy, Disney, Boeing im Fokus

MorphoSys will Wandelanleihen platzieren. AUDI-Prozess: Entscheidung über Abtrennung von Stadler-Verfahren. Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen: Rückschlag im September. Johnson & Johnson unterbricht Corona-Studie. Unilever kann fusionieren - Doppellisting endet am 29. November. G7-Entwurf: Kryptowährung Libra soll nicht ohne ordentliche Regulierung starten. Chinas Außenhandel legt im September erneut deutlich zu.