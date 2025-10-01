Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,66 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,66 USD zu. Bei 34,16 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.242.527 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 27.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 36,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 7,86 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 47,51 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,67 USD an.
Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
