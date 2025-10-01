Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zieht am Abend deutlich an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 5,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 35,50 USD zu. Die Intel-Aktie legte bis auf 35,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,55 USD. Zuletzt wechselten 16.433.972 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 36,30 USD erreichte der Titel am 27.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,27 Prozent. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 24,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

