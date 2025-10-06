Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 38,32 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 15:53 Uhr 4,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 38,68 USD. Bei 37,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 5.234.653 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 38,68 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,93 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,67 USD.
Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD umgesetzt.
Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,687 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
