'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Fokus auf Aktienkurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Nachmittag an Boden

06.10.25 16:10 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Nachmittag an Boden

06.10.25 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 38,32 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
32,11 EUR 0,72 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 15:53 Uhr 4,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 38,68 USD. Bei 37,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 5.234.653 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 38,68 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,93 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,67 USD.

Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,687 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie springt an: Möglicher Produktionsdeal mit AMD treibt

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen